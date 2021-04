Covid: Fontana, attacchi a Lombardia perché cerca maggiore autonomia, ci sono rigurgiti di grande centralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla scuola di formazione politica della Lega, "una delle tante ragioni di questo attacco alla Lombardia nasce dal tentativo che la Lombardia portava avanti di arrivare a una maggiore autonomia". "Sul fatto che ci siano rigurgiti di grande centralismo - ha aggiunto - penso non ci siano dubbi. Sono convinto che le Regioni hanno lavorato bene insieme, i venti governatori che appartengono a schieramenti differenti hanno sempre lavorato e deciso all'unanimità, quando abbiamo avuto critiche al governo le abbiamo mosse in maniera trasversale". "La collaborazione tra Regioni e la voglia di fare è stata molto positiva – ha proseguito Fontana - l'unico difetto di questo momento è che ci troviamo a metà di un guardo, a metà di una riforma di cui siamo in attesa di attuazione e sono convinto che si debba andare alla conclusione". "Ciò detto – ha aggiunto il governatore lombardo - le Regioni hanno dato dimostrazioni di efficienza, capacità e coesione. Se noi abbiamo riaperto la vita nel nostro Paese a fine maggio ciò è dovuto al fatto che le Regioni hanno stabilito delle linee guida. Se noi avessimo rispettato le linee guida Inail non avremmo riaperto rigorosamente niente". "La collaborazione tra le Regioni c'è stata, oggi siamo a metà di un guado, di una riforma che non riesce a trovare attuazione, a metà è sempre un pasticcio, sono convinto che si debba arrivare a una conclusione", ha concluso Fontana. (Rem)