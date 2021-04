Ecuador: domani secondo turno elezioni presidenziali, socialista Arauz favorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene domani in Ecuador il ballottaggio delle elezioni presidenziali, dopo il primo turno del 7 febbraio scorso. A contendersi il ruolo oggi occupato da Lenin Moreno ci sono il socialista Andrés Arauz che ha chiuso il primo turno con un forte vantaggio, 32,7 per cento, sul conservatore Guillermo Lasso, al terzo tentativo di conquistare il Palazzo di Carondelet, che ha ottenuto il 19,74 dei voti. Il vantaggio di cui gode Arauz non autorizza i media e gli osservatori locali a pronostici facili: il bacino di voti da recuperare è ampio, considerando che al primo turno si erano presentati sedici candidati. Sulla competizione pesa infine il boicottaggio annunciato da Yaku Perez, il candidato ecologista arrivato terzo per una manciata di voti: convinto che l'elezione sia viziata da frodi, il rappresentante delle comunità indigene ha detto che non sosterrà nessuno dei due candidati e inviterà a stracciare le schede come segno di protesta. (segue) (Brb)