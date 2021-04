Milano: conclusa la riqualificazione con aree pedonali e verde in piazza San Luigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parcheggio e oasi pedonale al centro del quartiere Corvetto. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di piazza San Luigi, zona corso Lodi, nuovo tassello della strategia di riqualificazione delle piazze di Milano. "Era un progetto molto atteso per i cittadini del quartiere che da oggi hanno un nuovo spazio pedonale, verde e ordinato, nella logica della città dei 15 minuti - sottolineano in una nota gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistca) e Marco Granelli (Mobilità) -. Siamo in un'area della città che sta vedendo importanti cambiamenti dal punto di vista della qualità dello spazio pubblico, da piazza Angilberto a piazza Ferrara, passando per il nuovo distretto del Comune in via Sile che porta con sé la riqualificazione delle vie limitrofe. E nei prossimi anni il cambiamento sarà ancora più evidente con la rigenerazione dello Scalo Romana". L'intervento in piazza San Luigi ha riguardato un'area di circa duemila metri quadrati e ha visto la riorganizzazione e razionalizzazione dello spazio pubblico in funzione di una maggior fruibilità. (segue) (Com)