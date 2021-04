Milano: conclusa la riqualificazione con aree pedonali e verde in piazza San Luigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come richiesto dal Municipio 4, la parte centrale della piazza è stata pedonalizzata, con l'accesso consentito soltanto ai mezzi di servizio e soccorso. Alle estremità della piazza sono stati mantenuti i collegamenti veicolari esistenti tra via Scrivia e il tratto di via Don Bosco e tra via Don Bosco e Via Tagliamento, mentre all'incrocio tra Via Scrivia e Corso Lodi sono stati posati dei pilomat mobili per l'istituzione della zona a traffico limitato. L'intera piazza è stata rialzata di 15 centimetri rispetto al piano stradale, in modo da rallentare il traffico in corrispondenza delle intersezioni e aumentare il senso di continuità della parte pedonale. L'area è stata integralmente ripavimentata con cubetti di porfido, lo stesso materiale usato nella porzione davanti alla bellissima chiesa dell'800 che domina la piazza, mentre nella zona centrale è stata realizzata un' ampia area di forma quadrata in lastre di beola, che interagendo con la presenza monumentale della chiesa ne costituisce una sorta di sagrato ideale. A contorno di questo spazio centrale, due ampie aiuole di circa 190 metri quadrati ospitano 8 alberature e arbusti e panchine in pietra. (Com)