Infrastrutture: Diga sul Nilo, la Tunisia si schiera dalla parte dell’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in rappresentanza dei paesi arabi, sostiene la posizione dell’Egitto rispetto alla disputa con l’Etiopia relativa alla diga sul Nilo. “Quanto all'equa distribuzione dell'acqua, dico e ripeto davanti a tutto il mondo che servono soluzioni eque”, ha detto Saied parlando alla stampa dopo il colloquio bilaterale con l’omologo Abdel Fatah al Sisi. “La sicurezza idrica egiziana è parte integrante della nostra”, ha aggiunto il presidente tunisino. "La posizione dell'Egitto in qualsiasi forum internazionale sarà coerente con la nostra posizione in questo senso. Non accetteremo mai che la sicurezza idrica dell'Egitto venga intaccata", ha detto Saied. Quest’ultimo ha iniziato ieri una visita in Egitto, quarta missione ufficiale all’estero dopo le tappe di Algeria, Francia e Libia. “Il discorso su soluzioni eque non dovrebbe andare a scapito dell'Egitto e della nazione araba", ha sottolineato Saied. Da parte sua, il presidente egiziano Al Sisi ha detto che “la sicurezza idrica dell'Egitto fa parte della sicurezza nazionale araba", definendo “una questione di vita o di morte” la necessità di preservare il diritto all’acqua dell’'Egitto. (segue) (Cae)