Roma: FI, presidente municipio III provoca assembramento per avere notorietà

- "A Roma, in tempo di Covid, capita pure che il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, chiami a raccolta giovani e suoi sostenitori del quartiere Sacco Pastore per inaugurare un campo di Basket. E per avere maggiore visibilità ha pensato anche di immortalare il momento con una foto di gruppo". Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario di Forza Italia per Roma Capitale, l’onorevole Annagrazia Calabria e il coordinatore di Forza Italia per il Municipio III Roberto Borgheresi. "È assurdo che il presidente di un municipio così popoloso possa creare un assembramento di persone in tempo di pandemia solo per appagare la propria smania di notorietà, in barba a tutte le regole in vigore sulla prevenzione dei contagi - aggiungono -. Il rilancio di tutti i quartieri di Roma è una prerogativa fondamentale del programma capitolino di Forza Italia; pensiamo infatti che sia necessario sanare tutti i danni prodotti dalla giunta grillina in questi anni di amministrazione. Non è tuttavia tollerabile assistere a fatti come quello provocato dal presidente del Municipio III che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei cittadini", concludono. (Com)