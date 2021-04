Aerospazio: Noura al Matroushi prima donna astronauta degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Noura al Matroushi la prima donna astronauta degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il sovrano di Dubai, primo ministro e vice presidente del paese, in un post su Twitter. Al Matroushi è stata selezionata insieme al collega Mohammed al Mulla fra oltre 4.000 candidati. L'annuncio non ha fornito informazioni biografiche su di lei o sulla sua controparte maschile. I due nuovi astronauti seguiranno un addestramento presso il Johnson Space Center della Nasa a Houston, in Texas. Gli Emirati hanno ottenuto recenti successi nel loro programma spaziale. Lo scorso febbraio, la sonda emiratina Amal (“Speranza” in arabo) ha raggiunto l’orbita attorno a Marte: è il primo Paese arabo ad aver raggiunto il Piena rosso. (Res)