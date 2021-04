© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il bollettino quotidiano della Regione Lombardia sono 2974 i nuovi positivi al covid 19, mentre sono 81 i decessi registrati. Migliora ancora la situazione dei ricoveri che sono 197 meno di ieri, di cui 4 in meno in terapia intensiva e 193 in meno nei reparti covid. Sono invece 5434 i guariti/dimessi. (Rem)