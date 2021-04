Cultura: Rai, nessun rischio che archivio "La storia siamo noi" finisca in altre mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma televisivo "La storia siamo noi" è stato ideato nel 1997 da Renato Parascandolo, all’epoca dirigente di Rai Educational. Lo si legge in una nota della Rai. Dal 2002 e fino al 2013 il programma è stato condotto da Giovanni Minoli che ne ha curato altresì il profilo editoriale. La titolarità dei diritti di utilizzazione economica de "La storia siamo noi" nel suo complesso spetta alla Rai - continua la nota -, unica che può autorizzarne la diffusione e l’eventuale cessione a terzi. Il dottor Minoli può semplicemente vantare alcuni diritti sui testi ideati nei soli anni 2010-2013. E’ sulla base di tali diritti che Minoli sta esercitando un potere interdittivo che impedisce al grande pubblico la visione delle sole opere prodotte nel periodo 2010-2013, ma che non gli consente di disporne a favore di terzi senza il consenso della Rai. (Com)