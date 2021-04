Nagorno-Karabakh: mercenari turchi lamentano in un video di non essere stati pagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni mercenari turchi che hanno combattuto durante il conflitto nel Nagorno-Karabakh lamentano di "non essere stati ancora pagati". In un video pubblicato sul canale telegram "Wargonzo", uno dei miliziani sostiene che i loro comandanti non li avrebbero pagati e che anche coloro che sono rimasti feriti sul fronte e le famiglie delle vittime sono rimasti senza risarcimento. "Abbiamo combattuto per lo Stato turco e in collaborazione con i loro uomini in Karabakh. Abbiamo morti e feriti. La 16ma divisione del Sultano Suleiman Shah non ha rispettato gli obblighi nei confronti dei nostri combattenti, non ci ha dato gli stipendi, non ha pagato nulla ai feriti e alle famiglie delle vittime. Molti di noi stanno morendo di fame. Non è giusto", afferma nel video uno dei mercenari che ha preso parte alla guerra dalla parte azerbaigiana. Il video probabilmente è stato girato nel nord della Siria. (Tua)