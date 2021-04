© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso l'incontro in videoconferenza tra l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i senatori del Movimento cinque stelle. Una riunione che, a quanto si apprende, si sta svolgendo in un clima cordiale. Domani sarà la volta dei deputati del M5s. (Rin)