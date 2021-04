Italia-Usa: Di Maio a Washington il 12 e 13 aprile, primo tra ministri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio si recherà in visita ufficiale a Washington il 12 e 13 aprile. Secondo quanto si apprende dalla Farnesina Di Maio incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken. In agenda, tra le altre cose, è previsto anche un incontro con la speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi e la partecipazione ad un evento celebrativo dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. Di Maio è il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) ad essere ricevuto dalla nuova amministrazione Usa guidata da Joe Biden. (Com)