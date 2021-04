© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica via per uscire dall'emergenza è quella delle vaccinazioni, dando priorità ad anziani e persone fragili. Ragioniamo sulle riaperture, senza propaganda e solo se possono avvenire in sicurezza". Lo ha detto il deputato questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, al Tg3. (Rin)