Gregoretti: Occhiuto (FI), polverone su Salvini si esaurisce con richiesta archiviazione, cortocircuito giustizia

- "A Catania il pm Andrea Bonomo ha ribadito la richiesta di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno 'non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali', e la sua posizione 'non integra gli estremi del reato di sequestro di persona' perché 'il fatto non sussiste'". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Per mesi - continua il parlamentare - il leader della Lega ha dovuto subire assurdi attacchi politici e mediatici, e adesso tutto il polverone alzato si esaurisce con una richiesta di archiviazione. Questa triste vicenda ricorda tante simili che negli anni scorsi hanno avuto come protagonista il presidente Silvio Berlusconi. In Italia una parte della magistratura pensa di poter usare la giustizia come strumento di lotta politica, e alcuni politici pensano di poter azzoppare gli avversari usando strumentalmente la magistratura. Un cortocircuito - conclude l'esponente di FI - che prima o poi andrà definitivamente superato".(Com)