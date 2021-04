Covid: Meloni, Anac conferma che Arcuri ha comprato banchi a rotelle a prezzo più alto di quello di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Anac conferma che l'ex commissario Arcuri ha comprato gli inutili banchi a rotelle ad un prezzo più alto di quello di mercato. È solo uno dei tanti sprechi della precedente gestione commissariale, che Fratelli d'Italia ha denunciato da tempo e sul quale ha presentato un dossier al presidente Draghi già durante le consultazioni". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Emergenza non può essere sinonimo di scandali, zone d'ombra e anomalie - osserva il parlamentare in una nota -. Serve massima trasparenza e crediamo che l'Anac possa essere uno strumento utile per prevenire l'illegalità, oltre che denunciarla. In Parlamento lavoreremo in questa direzione e presenteremo le nostre proposte".(Com)