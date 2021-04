Monza: aggredisce e rapina mentre dormono due senzatetto, 35enne fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì mattina, alle 7.30, durante un servizio di sicurezza urbana all'interno dei giardini pubblici del "Nei", gli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) di Monza sono intervenuti in soccorso di due senzatetto, una donna di 71 anni e di un uomo di 59 italiani. I due hanno raccontato agli agenti di essere stati aggrediti e rapinati da un uomo straniero durante la notte, mentre dormivano sulla panchina. L'uomo avrebbe rubato dal giaccone della donna un pacchetto di sigarette. Al 59enne, intervenuto in soccorso dell'anziana, l'extracomunitario avrebbe rubato un altro pacchetto di sigarette e gli avrebbe strappato dalle mani un paio di occhiali da sole marca Ray-Ban. A quel punto la donna ha cercato di chiamare le forze dell'ordine, ma l'aggressore ha afferrato il cellulare e lo ha scagliato sulla pista di pattinaggio presente all'interno dei giardini. Prima di allontanarsi, il rapinatore ha rubato ai due senzatetto anche un caricatore per dispositivo elettronico e un power-bank. Su indicazione dei due clochard gli agenti si sono recati in piazza Cambiaghi alla ricerca dell'uomo. Qui hanno individuato una persona che corrispondeva alla descrizione fatta dalle vittime, trovata in possesso, oltre ad una modica quantità di sostanze stupefacenti, degli oggetti sottratti ai due senzatetto. (segue) (Com)