Monza: aggredisce e rapina mentre dormono due senzatetto, 35enne fermato (2)

- Condotto al Comando di via Marsala per le operazioni di fotosegnalamento, l'uomo – un marocchino di 35 anni – è stato denunciato in stato di libertà per rapina e gli è stato notificato un invito a comparire all'Ufficio immigrazione della Questura di Monza e della Brianza per chiarire la sua posizione sul territorio dello Stato. Il Comando ha poi provveduto ad informare dei fatti la Procura della Repubblica. I due senzatetto hanno confermato che gli oggetti in possesso del 35enne erano di loro proprietà e gli agenti della Polizia Locale li hanno invitati a sporgere denuncia-querela, cosa che i due hanno fatto poco dopo presso gli uffici della Polizia giudiziaria. La donna ha anche raccontato che la notte dello scorso 5 aprile, mentre dormiva sempre su una panchina dei giardini del "Nei" lo stesso soggetto le aveva sottratto la carta PostPay. L'anziana, però, per paura di ritorsioni da parte del marocchino, non aveva denunciato il furto ma si era limitata a bloccare la carta. "Gli agenti del Nost – sottolinea in una nota l'assessore alla Sicurezza Federico Arena – si sono dimostrati attenti e sensibili nei confronti di due soggetti deboli. Grazie al tempestivo intervento i servizi sociali sono riusciti a collocare la donna e l'uomo in una struttura protetta, dopo avergli fatto fare un tampone molecolare. Tutti i reati contro le persone vanno perseguiti. Ma quelli commessi contro i soggetti più fragili sono ancora più odiosi. Su queste situazioni l'attenzione della Polizia Locale è ancora più alta perché nessuno nella nostra città deve sentirsi insicuro". (Com)