Covid: nel Lazio, 48,9 per cento positivi da inizio pandemia a Roma città

- I casi confermati positici al Covid 19 nel Lazio da inizio pandemia sono così distribuiti: il 17,7 per cento nella Asl Roma 1, il 21 per cento nella Asl Roma 2, il 10,2 per cento nella Asl Roma 3, il 5 per cento nella Asl Roma 4, il 9,3 per cento nella Asl Roma 5, il 10,6 per cento nella Asl Roma 6, il 9,1 per cento nella Asl di Frosinone, il 9,4 per cento nella Asl di Latina, il 2,9 per cento nella Asl di Rieti e il 4,7 per cento nella Asl di Viterbo. Il 77,3 per cento è stato individuato da attività di screening e il 22,7 per cento da test per sospetto diagnostico. E' quanto emerge dal monitoraggio dep Seresmi diffusa sul portale Salute Lazio. (Rer)