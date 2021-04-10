ليبيا.. الدبيبة يتلقى أولى جرعات لقاح كورونا

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- أطلق المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، حملته التطعيمية ضد فيروس كورونا، وذلك بمقره وسط العاصمة الليبية طرابلس.وتلقى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة علي الزناتي أولى جرعات اللقاح، في رسالة لطمأنة الليبيين بسلامته.ووصلت إلى ليبيا خلال الأيام الستة الأخيرة 3 شحنات من اللقاح المضاد لكورونا، إحداها لشركة أسترازينيكا، واثنتان لسبوتنيك الروسية.وتعد ليبيا آخر الدول العربية التي تحصلت على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ضمن عدد من الأزمات التي يعاني منها الليبيون، ويأملون حلها.وتعهد الدبيبة أمام ملتقى الحوار السياسي، فبراير الماضي، في حال انتخابه رئيسا للوزراء بالحكومة الليبية بجلب اللقاح المضاد لكورونا. (نوفا)