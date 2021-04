© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 93,9 per cento dei casi attualmente positivi al Covid 19 nel Lazio è in isolamento domiciliare, il 5,4 per cento è in ricovero ospedaliero e lo 0,6 per cento è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 77,4 per cento di guariti e il 2,3 per cento di decessi. È quanto emerge dal monitoraggio dep Seresmi diffusa sul portale Salute Lazio. (Rer)