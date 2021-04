Covid: Moles, profondo dolore per morte Di Bello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Rossana Di Bello, ex sindaco di Taranto, appassionata della sua città, della sua terra e forzista della prima ora. Il Covid l'ha portata via strappandola prematuramente all'affetto dei suoi cari ai quali rivolgo le mie più sentite condoglianze in questo momento di grande sofferenza". Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria e vicecapogruppo dei senatori di Forza Italia. (Com)