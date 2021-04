Polizia: P. De Luca (Pd), ringraziamo donne e uomini per loro impegno e dedizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato in occasione del suo 169° anniversario, per l'impegno e la costante dedizione nei confronti di tutti i cittadini e delle istituzioni, a tutela della sicurezza delle nostre comunità. Oggi ancora di più rivolgiamo a loro un sentito ringraziamento per il lavoro decisivo svolto soprattutto in questo lungo, difficile, periodo di pandemia in cui hanno prestato la loro azione incessantemente con straordinaria abnegazione e spirito di servizio". Lo dichiara, in una nota, Piero De Luca, vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera. (Com)