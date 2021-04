Covid: La Pietra (Fd'I), su vaccini inadeguatezza del governo e del ministro Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stati spesi finora centinaia di miliardi per provvedimenti inutili e assistenziali, che non hanno dato un significativo sostegno alla nostra economia e contemporaneamente hanno impedito di dare maggiori risorse al sistema sanitario". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra. "Si sarebbe dovuto investire di più sull’acquisto dei vaccini - continua il parlamentare in una nota -, pagando il giusto prezzo ma assicurando alla nostra nazione la quantità necessarie per mettere in sicurezza la popolazione. Oggi invece constatiamo la cronica mancanza di vaccini e tutti gli sforzi organizzativi messi in campo dal generale Figliuolo risultano vani proprio per questa carenza. E’ intollerabile l’inadeguatezza del governo e soprattutto del ministro Speranza - conclude La Pietra -, che nonostante il suo nome è riuscito a togliere agli italiani anche l’unica cosa che gli era rimasta. Appunto, la speranza".(Com)