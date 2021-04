Milano: Lega, in moschea abusiva via Cavalcanti assembramenti malgrado fascia rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione delle moschee abusive a Milano è ormai un'emergenza. Pur essendo Milano in zona rossa la moschea abusiva di Via Cavalcanti è stracolma in più giorni e nei diversi orari delle preghiere. Sia giovedì sia venerdi si sono radunate oltre 300 persone alla volta, addirittura con le file e le guardie di sicurezza all'esterno" Lo affermano in una nota congiunta Silvia Sardone, eurodeputata della Lega e Samuele Piscina, presidente leghista del Municipio 2 evidenziando che "si tratta di un problema che va avanti da anni, ci sono state sentenze del giudice che hanno giudicato illegittimo l'uso di questi locali per la moschea. È il Comune di Milano che deve mettere i sigilli e infatti la proprietà del condominio ha avviato un procedimento contro il Comune perché inadempiente e perché non fa rispettare le regole. È assurdo che gli italiani vengano multati in zona rossa mentre centinaia di persone possono radunarsi illegalmente in un luogo abusivo". "Inoltre - proseguono i due esponenti leghisti - non c'è nessuno controllo su chi partecipa, sulle prediche, sui finanziamenti. I cittadini della zona sono esasperati da questa situazione. Questi abusi sono indecenti". "È l'esempio di una Milano dove la legalità c'è ma non per tutti. Il Comune di Milano – commenta Luca Lepore, assessore leghista al Municipio 2 - ha il dovere di ripristinare la legalità ma se ne dimentica. È questa la Milano che non funziona e che vogliamo cambiare". (Com)