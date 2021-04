© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giù le mani da campo Testaccio. Oggi anch'io ho firmato in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid al fianco delle cittadine e dei cittadini, delle associazioni e dei partiti del territorio per difendere un bene comune patrimonio di tutta la città e di tutti i romani". Lo scrive Twitter il segretario del Partito democratico di Roma, Andrea Casu. (Com)