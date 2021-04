© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per esserci sempre. Fondamentali anche in questa pandemia l’impegno e la dedizione dei nostri agenti in divisa. Sempre in prima linea. Ogni giorno, da 169 anni, dalla parte dell’Italia e degli italiani". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. (Rin)