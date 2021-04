Roma: assessore patrimonio, massimo impegno su beni confiscati a mlavita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui beni confiscati alla criminalità organizzata massimo impegno e attenzione, così come è stato sin dall'inizio della nostra consiliatura". Lo scrive su Facebook l'assessore al Patrimonio del comune di Roma Valentina Vivarelli. "L'istituzione del primo regolamento sui beni confiscati di Roma Capitale ne è la dimostrazione. Come lo è la creazione dei numerosi centri antiviolenza, strutture a supporto delle fragilità in beni sottratti alla malavita che si vanno ad aggiungere a quelli in cui trovano spazio le tante associazioni che lavorano per il bene dei cittadini. La lotta alla malavita, al malaffare - continua Vivarelli- vede e ha sempre visto la sindaca Virginia Raggi battersi ed esporsi in prima persona, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Sul forum stiamo lavorando anche con la collaborazione della delegata della Sindaca alle Periferie, civismo e legalità, Federica Angeli, per creare un luogo di confronto di esperienze e di nascita di proposte per il riutilizzo di questi beni così importanti per la città, in considerazione anche del ruolo simbolico che rappresentano. Voglio rassicurare tutti: l'attenzione sul tema è costante". (Com)