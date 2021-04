Famiglia: bonus bebè Nova, le reazioni del mondo della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha riscosso consensi trasversali l'iniziativa di "Agenzia Nova" di regalare un bonus simbolico di mille euro ai dipendenti che avranno un figlio. Un segnale quello dell'Agenzia, per rispondere in maniera concreta a nuovo minimo storico di nascite nel nostro Paese. Quasi 16 mila neonati in meno rispetto al 2019, uno degli effetti più drammatici della pandemia di Covid-19 aggravato anche dall’aumento della mortalità. Numeri così bassi di nascite non si registravano dall’unità d’Italia. Apprezzamenti sono arrivati da autorità del panorama politico nazionale e locale, dal centrodestra al centrosinistra. "Bella iniziativa di Agenzia Nova: un bonus bebè per i dipendenti che diventano mamma o papà. Un messaggio di speranza per il futuro" ha twittato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Di fronte al calo drastico della natalità, Agenzia Nova mette in campo questa iniziativa significativa, che guarda al futuro incoraggiando il desiderio di maternità e paternità. Un messaggio di speranza per tutti i neogenitori e per il Paese, il suo rilancio, il suo destino" ha scritto invece l'ex ministra Teresa Bellanova. Da Forza Italia, la senatrice Anna Maria Bernini ha twittato "Bravi!", rilanciando il post Twitter di Agenzia Nova. Dal Partito democratico anche l'ex ministra Paola De Micheli che ha scritto "Una bella iniziativa che vale la pena sottolineare quella di Agenzia Nova per sconfiggere l'inverno demografico del nostro Paese servono tante azioni così" interpretando proprio il senso più profondo di questo gesto, motivare altri imprenditori del privato a fare altrettanto per contribuire al rilancio e allo sviluppo dell'Italia. Favorevole anche Italia viva con la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Da Fratelli d'Italia è direttamente la leader Giorgia Meloni a dimostrare approvazione con un retweet mentre dalla Lega il Dipartimento della Famiglia del Lazio ha realizzato una locandina virtuale dedicata al bonus. Messaggi di ammirazione dal sottosegretario Manlio Di Stefano, dai deputati Maurizio Lupi e Fabio Rampelli, dalle senatrici Anna Rossomando, Alessandra Gallone e Isabella Rauti ed il senatore Antonio De Poli con i profili Udc nazionale e locali. Sempre da Fratelli d'Italia anche Chiara Scalzi. Particolare apprezzamento dal vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Caltaldo che ha scritto "Un bonus di 1000 euro per coloro che avranno un bambino: è un’iniziativa di Agenzia Nova per i suoi dipendenti. Un gesto da apprezzare perché lancia un messaggio positivo contro il record negativo delle nascite, e a sostegno della genitorialità, per il futuro dell’Italia. Anche gli europarlamentari del Pd hanno rilanciato l'iniziativa, tra loro Pina Picierno. (segue) (Rin)