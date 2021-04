Famiglia: bonus bebè Nova, le reazioni del mondo della politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal mondo della politica romana oltre alla prima cittadina, Andrea Casu, segretario del Pd Roma, Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, Riccardo Corbucci del Pd romano, Ermenegildo Rossi Segretario generale Ugl Lazio, il Gruppo Partito Democratico dell'Assemblea Capitolina, Stefano Fassina, consigliere comunale di Roma Capitale. Il record negativo di nascite impone una riflessione sul futuro dell’Italia, un Paese che si trova oggi e si troverà nei mesi a venire a fronteggiare le conseguenze della pandemia in termini economici e sociali. Il brusco calo della natalità è certamente dovuto, almeno in parte, alle incertezze causate dal Covid: un fattore che, accompagnato dall’aumento della mortalità (quasi 112 mila decessi in più rispetto al 2019), rischia di acuire un senso generalizzato di sfiducia nelle giovani coppie che possono rinunciare alla possibilità di sposarsi, di creare una famiglia, di contribuire al futuro del Paese. (Rin)