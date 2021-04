Covid: Occhiuto (FI), riaperture per attività all'aperto, dal 20 aprile zona gialla dove possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "occorre dare segnali di speranza al Paese e segnare un cambio di passo rispetto alle chiusure delle ultime settimane. Un recente studio sui contagi dimostra che solo una persona su mille si infetta di Covid all'aperto". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Forza Italia chiede, dunque, all'esecutivo di accelerare con il tagliando all'ultimo decreto e di prevedere la riapertura delle attività economiche all'aperto - a partite dalla ristorazione - in tutta sicurezza. Allo stesso tempo le Regioni che stanno vedendo calare i dati epidemiologici devono poter tornare, a partire al 20 aprile, in zona gialla. Cittadini e imprese, dopo tanti sacrifici, si aspettano un cronoprogramma per un graduale ritorno alla normalità. Forza Italia - conclude Occhiuto - è una forza responsabile di governo, ma la nostra azione politica ha l'immediato obiettivo di dar loro risposte concrete". (Com)