Rifiuti: Patanè (Pd), Dati Legambiente certificano fallimento Raggi

- "I dati sulla raccolta differenziata della Capitale diffusi da Legambiente certificano una volta di più il fallimento della consiliatura Raggi". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, Consigliere dem e componente della Commissione Ambiente alla Pisana. "Ad inizio mandato - prosegue Patanè - la Sindaca aveva spiegato ai romani che avrebbe risolto il problema rifiuti attraverso l'aumento della raccolta differenziata fino al 70 per cento e che, per questo, non sarebbero serviti impianti di smaltimento. I dati di Legambiente però sono impietosi: Roma è ferma al 44,9 per cento in calo rispetto al 2019. E, siccome la Capitale non ha una discarica, non ha più impianti di trattamento pubblici e non ha impianti di smaltimento a causa della scelta ideologica della Sindaca, non solo siamo costretti a portare fuori Roma, fuori Regione e fuori paese il rimanente 55,1 per cento dei rifiuti non differenziati ma anche gli scarti del 44,9 per cento della differenziata che non possono essere riciclati (che in alcuni casi toccano il 60-70 per cento del totale). Tutto questo significa che i romani devono pagare più soldi per la tari, che centinaia di tir devono movimentare quantità impressionanti di rifiuti, inquinando e intasando strade, e che i rifiuti di Roma sono solo un costo e non una risorsa. Ecco - conclude Patanè - quando ci si chiede cosa sia un 'fallimento' basta guardare l'amministrazione comunale di Roma della Raggi per trovare un risposta esauriente". (Com)