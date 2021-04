Donbass: colloquio telefonico tra ministri Esteri di Ucraina e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Kiev, al centro dei colloqui è statal'aggravamento della situazione nel Donbass. Kuleba ha informato dettagliatamente la sua controparte francese sulle ultime azioni della Federazione Russa volte a "destabilizzare la situazione della sicurezza nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina". In particolare, il ministro ha richiamato l'attenzione sul "minaccioso aumento della presenza militare russa lungo il confine ucraino e sul rafforzamento della propaganda russa". “L'attuale escalation contiene un elemento minaccioso che non abbiamo mai visto prima. Stiamo parlando delle numerose dichiarazioni di funzionari russi che quasi ogni giorno minacciano apertamente guerra all'Ucraina e parlano pubblicamente della distruzione del nostro Stato. Li consideriamo un riconoscimento di intenzioni aggressive", ha sottolineato Kuleba secondo quanto riferito in un comunicato. Il capo della diplomazia di Kiev ha assicurato all'omologo francese che l'Ucraina non vuole una guerra e rimane impegnata per una soluzione politica e diplomatica del conflitto. A sua volta, Le Drian ha osservato che anche la Francia sta osservando con preoccupazione l'aumento di truppe russe lungo i confini dell'Ucraina e nei territori "temporaneamente occupati". Il ministro francese ha assicurato il continuo sostegno di Pargi alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Allo stesso tempo, il ministro francese ha sottolineato come siano state "equilibrate e sagge" le azioni fin qui profuse dall'Ucraina nella situazione attuale. (Rum)