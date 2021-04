Polizia: questura Roma, i dati nell’anno della pandemia, diminuiti i reati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Significativo è stato il calo dei reati nell'anno 2020, in riferimento all'anno precedente. I furti sono passati da 101.595 del 2019 ai 68.901 del 2020 con una riduzione del 32 per cento. Le rapine sono diminuite del 19 per cento passando dalle 2.225 a 1.808. Così i reati legati agli stupefacenti che sono passati dai 3.478 a 2.647 diminuendo del 24 per cento. In media, il calo dei reati commessi tra il 2019 e il 2020 è del 23 per cento. Sono state 2.970 le persone arrestate e 13.288 quelle denunciate. I sequestri di sostanze stupefacenti dai dipendenti Uffici territoriali nel corso dell'anno 2020, distinti per tipologia di sostanza, sono stati comunque ingenti. Sono circa 628 chili di cannabinoidi, più di 37 chili di eroina, 120 di cocaina e 6,5 chili di droghe sintetiche. (segue) (Rer)