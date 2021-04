Polizia: questura Roma, i dati nell’anno della pandemia, diminuiti i reati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli alla movida sono state controllate 9.210 persone, 2383 veicoli di cui 8 sequestrati; 258 le sanzioni amministrative e sequestrate 2 tonnellate di droga, - controllati 300 esercizi pubblici di cui 18 sanzionati. Nel corso dei servizi antiterrorismo, invece, sono state 32.266 persone controllate, 20.707 veicoli, mentre i posti di controllo sono stati 6.051. I servizi straordinari antiprostituzione sono stati pianificati con cadenza settimanale e, nella fascia oraria 20/04, servizi mirati al contenimento del fenomeno della prostituzione in strada. Sono state controllate 1.350 persone, 23 veicoli e effettuati in totale 48 servizi. (da tener presente il periodo di chiusura per covid). (segue) (Rer)