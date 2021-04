Polizia: questura Roma, i dati nell’anno della pandemia, diminuiti i reati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, nell’ambito del portale You-Pol, il progetto informatico destinato a creare un'immediata interazione tra il cittadino e la Questura e che permette di collegarsi a internet mediante smart-phone, tablet e pc, e segnalare direttamente alla Sala Operativa, attività criminali, atti di bullismo o violenze a categorie fragili; nel trascorso anno sono state circa 900 le segnalazioni ricevute di cui 56 per bullismo e 400 per spaccio di sostanze stupefacenti. La stampa locale in diverse occasioni ha dato risalto all'efficacia dell'applicazione. Nell’ambito del progetto "scuole sicure della Questura di Roma", da gennaio a dicembre 2020 sono stati svolti dagli operatori referenti, formati dall'ufficio analisi e pianificazione e in contesto scolastico 847 incontri con studenti, insegnanti, genitori. Sono stati circa 19.469 gli studenti interessati, 1.422 insegnanti e 558 genitori formati. Gli anziani contattati tramite l'Università della Terza Età e i centri Acli, a tutela antitruffa, sono stati circa 1900, anche questi incontri sono proseguiti, nel periodo di lockdown, in modalità streaming mediante piattaforme Social. (Rer)