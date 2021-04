Vaccini: Aci Milano, centro Autodromo allestito in tempi record, ottima sintonia con Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Automobile Club Milano, Geronimo La Russa in una nota esprime "soddisfazione per l'ottima collaborazione e sintonia con Regione Lombardia e con il coordinatore della campagna vaccinazione anti-Covid, Guido Bertolaso, che ha portato ad allestire in tempi record l'hub vaccinale all'Autodromo di Monza". Ringraziando il presidente della Regione, Attilio Fontana, per il sopralluogo effettuato oggi a Monza, La Russa aggiunge: "L'Autodromo, fiore all'occhiello della Federazione Aci, è da quasi un secolo protagonista di memorabili sfide automobiliste che hanno scritto la storia dei motori ed oggi è al centro di una missione importantissima, la gara decisiva per il futuro di tutti noi. Passa infatti dalla vaccinazione massiva l'auspicato ritorno a una nuova normalità." (Com)