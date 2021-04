Covid: Fidanza (Fd'I), riaprire con giusti protocolli e stop a nuova normativa bancaria europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia è scesa in piazza stamattina a Milano accanto ai tanti esercenti colpiti dalle chiusure dell'ultimo anno perché serve un immediato cambio di passo. Bisogna riaprire in sicurezza settori bloccati da mesi a causa delle scelte scellerate del governo Conte e proseguite dall'esecutivo Draghi". Lo ha dichiarato, nel corso del flashmob organizzato stamattina in piazza Scala a Milano, il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, esortando a "riaprire in sicurezza con i giusti protocolli. Il governo deve darsi da fare immediatamente. Siamo contro questa logica che si perpetua ormai da un anno, fatta solo di restrizioni, chiusure e mancati ristori". "L'ultimo decreto sostegni prevede la possibilità di un ristoro che oscilla fra l'1,7 e il 5 per cento delle perdite dell'ultimo anno. È un'elemosina inaccettabile per chi ha già perso decine o centinaia di migliaia di euro a causa di questa continue chiusure. Noi chiediamo ristori degni di questo nome", osserva Fidanza, lanciando l'allarme su "un altro pericolo imminente: se il governo e l'Unione europea non si daranno da fare per impedirlo, il primo luglio entrerà in vigore la nuova normativa bancaria europea sul default dei creditori. Un provvedimento che rischia di mettere in ginocchio centinaia di migliaia di famiglie e imprese per scoperti bancari di poche centinaia di euro. Fratelli d'Italia ha già chiesto di fermare questo provvedimento a livello europeo. Adesso è tempo che anche il governo italiano agisca". (Com)