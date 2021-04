Vaccino: Bernini (FI), gestione campagna Figliuolo fatta con piglio coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, "con piglio coraggioso è stata quella di una campagna vaccinale moltiplicata per 20. È sotto gli occhi di tutti che in alcune Regioni le vaccinazioni erano più avanti ed in altre più indietro". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo a "L’ospite", su Skytg24. "Quando c’è in gioco il futuro dell’Italia, l’interesse generale deve prevalere su qualsiasi esigenza burocratica, comunitaria", ha continuato la parlamentare. (Rin)