- "Bene il cambio di passo nella campagna vaccinale, dobbiamo arrivare a quota 500 mila iniezioni al giorno per far ripartire il Paese. Forza Italia, dopo il piano vaccini, sta preparando un piano di ripartenza in sicurezza per l'Italia". Lo ha detto al Tg3 il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli. (Rin)