Rifiuti: Lega Lazio, Zingaretti 'tifa' per il boom delle polveri sottili con emergenza

- ''Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, gioca sulla salute dei cittadini? È utile ricordare che nel 2018 il trasferimento di 500mila tonnellate, fra rifiuti e residui di trattamento fuori regione, ha prodotto emissioni di polveri sottili pari a 5 volte quelle medie annue del Tmb Salario a Roma. Vista l'emergenza rifiuti e la carenza di impianti, crediamo che Zingaretti debba farsi un esame di coscienza''. Così in una nota Orlando Angelo Tripodi e Pasquale Ciacciarelli, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio. (Com)