Covid: Mulè, piano vaccinale funziona, l'incremento è costante

- "Il piano vaccinale funziona e la costante crescita dei numeri di somministrazioni delle dosi ne è la prova. L'obiettivo che il generale Figliuolo si era dato e cioè quello di raggiungere le 300.000 somministrazioni al giorno nei primi 10 giorni di aprile è stato raggiunto (+2 milioni di vaccini fatti in una settimana)". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa. "Ora bisogna guardare avanti, mantenere l'approvvigionamento e la predisposizione di ulteriori presidi vaccinali e tagliare il traguardo delle 500.000 somministrazioni al giorno - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -. È fondamentale rispettare il cronoprogramma indicato nel piano senza avere la tentazione di bruciare i tempi per le vaccinazioni affinché si raggiunga il risultato. La strada è quella giusta, l'incremento è costante, l'impegno totale: non abbiamo la bacchetta magica - conclude Mulè - ma competenza, ordine e spirito di sacrificio. Ce la possiamo fare. Ce la stiamo facendo".(Com)