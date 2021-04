Vaccini: Fermi, all'ospedale di Menaggio (Co) proseguiranno somministrazioni per over70

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno stop alle vaccinazioni presso l’ospedale di Menaggio. Esaurite le seconde dosi per gli over 80, entro la prossima settimana anche gli over 70 che risiedono nei 16 Comuni dell’ex Comunità Montana delle Alpi Lepontine potranno vaccinarsi a Menaggio senza essere costretti a recarsi negli altri centri vaccinali del territorio lariano”. Lo annuncia in una nota il presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi, che commenta con soddisfazione l’accordo raggiunto: “Mi sono fatto carico delle richieste delle associazioni del territorio e dei sindaci, in primis del primo cittadino di Menaggio Michele Spaggiari, e ho chiesto al direttore generale dell’Asst Lariana Fabio Banfi e al direttore generale di Ats Insubria Lucas Gutierrez di poter continuare a mettere a disposizione il personale sanitario per proseguire a Menaggio anche con la vaccinazione degli over 70. Sul modello già avviato e sperimentato in Val d’Intelvi, di stretta collaborazione con i Sindaci per organizzare e gestire le prenotazioni dei propri cittadini dando così concretezza a un gioco di squadra efficace e virtuoso tra le nostre istituzioni”. “Un ringraziamento finale - conclude Fermi - lo rivolgo ovviamente ai direttori Fabio Banfi e Lucas Gutierrez per la disponibilità e la sensibilità dimostrata e ai sindaci che ancora una volta interpretano in modo encomiabile il loro ruolo e la loro funzione di servizio e aiuto per i propri cittadini”. (Com)