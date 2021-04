Lombardia: Santanché (Fd'I), lunedì tavolo politico in Regione per trovare quadra e andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì abbiamo un tavolo politico" in Regione Lombardia. Lo ha annunciato la senatrice e coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, intervenendo al flash mob organizzato dal partito in piazza della Scala a Milano per dire "Semichiudinonmichiedi". "Noi - ha spiegato Santanché - lavoriamo per l'alleanza, vogliamo il riconoscimento della nostra dignità politica e, soprattutto, siccome vogliamo dare una mano alla Regione Lombardia, vogliamo che ci mettano nelle condizioni di poterla dare questa mano, ma credo che se siamo tutti persone di buon senso e se si gioca per una squadra e non per una persona sola, troveremo sicuramente una quadra per poter andare avanti". (Rem)