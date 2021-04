Milano 2021: Santanché (Fd'I), speriamo di avere presto il candidato per poterci mettere a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve i leader Meloni, Salvini e Tajani si ritroveranno insieme per decidere i nomi dei sindaci delle grandi città, spero molto presto per poter avere il candidato sindaco del centro destra". Lo ha detto la senatrice e coordinatrice di Fratelli d'Italia in Lombardia, Daniela Santanchè, intervenendo al flash mob organizzato dal partito in piazza della Scala a Milano per dire "Semichiudinonmichiedi". "Noi - ha spiegato Santanchè - crediamo che l'alleanza sia un valore fondamentale e facciamo di tutto per tenere alta l'alleanza, noi crediamo che anche con il nostro ruolo all'opposizione aiutiamo l'alleanza di centrodestra, quindi speriamo di avere presto il nostro candidato sindaco e poter metterci a lavorare". (Rem)