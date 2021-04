Energia: Arabia Saudita, accordo Eig-Aramco da 12,4 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquirente Eig è una delle principali società di investimento nel comparto dell’energia globale e leader mondiale nel settore delle infrastrutture. L’accordo in questione è un di “leasing e leaseback” e include il diritto a ricevere per 25 anni pagamenti di tariffe per l’utilizzo degli oleodotti per petrolio grezzo stabilizzato di Aramco. Anche il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Co. è membro del consorzio, che probabilmente includerà anche investitori cinesi e sauditi, come riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. Aramco deterrà la rimanente partecipazione del 51 per cento della nuova società, il che indica un valore totale del capitale azionario di “Aramco Oil Pipelines” di circa 25,3 miliardi di dollari. Il colosso saudita resterà titolare della rete di oleodotti mantenendone il controllo operativo, oltre ad assumersi tutti i rischi operativi e delle spese d’impianto. (segue) (Res)