Energia: Arabia Saudita, accordo Eig-Aramco da 12,4 miliardi di dollari (3)

R. Blair Thomas, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Eig, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Si tratta di un'opportunità straordinaria per gli investitori Eig e siamo estremamente lieti di collaborare con Aramco in questa importantissima operazione relativa a un'infrastruttura di rilevanza globale. (...) Guardiamo con fiducia a una partnership a lungo termine con Aramco e tramite questo eccezionale investimento contiamo di creare valore aggiunto per i nostri investitori". Da parte sua, il presidente e Ceo di Aramco, Amin H. Nasser, ha dichiarato: "Questa transazione storica definisce la via da seguire per il nostro programma di ottimizzazione del portafoglio. Stiamo capitalizzando nuove opportunità che si allineano strategicamente anche con il programma Shareek lanciato di recente dal Regno. La forte struttura del capitale di Aramco sarà ulteriormente rafforzata con questa transazione, che a sua volta aiuterà a massimizzare i rendimenti per i nostri azionisti. Inoltre, i nostri partner a lungo termine trarranno vantaggio dagli investimenti in una delle infrastrutture energetiche più solide del mondo".