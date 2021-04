Covid: Dmitriev (Rdif), Russia ha 50 milioni di dosi vaccino Sputnik per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’intera Unione europea la Russia ha a disposizione 50 milioni di dosi del vaccino Sputnik V. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, ai microfoni di “Quarta Repubblica”. "La Germania ha già avviato una trattativa con noi e potremmo fornirle 20 milioni di dosi tra luglio e settembre, il resto potrebbe andare all’Italia e ad altre nazioni", ha aggiunto nell'intervista che sarà trasmessa lunedì 12 aprile in prima serata su "Retequattro".(Res)