© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha rinnovato oggi, nel 169esimo Anniversario della Polizia, il "ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il loro lavoro instancabile a tutela dei cittadini". In un post su Tweitter, il titolare della Farnesina ha scritto: "La vostra dedizione è un esempio per il Paese intero". (Res)