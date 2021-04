Covid: Dmitriev (Rdif), con governo italiano buona intesa su vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha una "buona intesa" con il governo italiano in merito al vaccino russo anti-Covid Sputnik V. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, ai microfoni di “Quarta Repubblica”. "C’è una buona intesa con l’Italia, il governo italiano e il primo ministro Draghi: sono molto equilibrati. Draghi ha detto che vuole che lo Sputnik venga prima approvato da Ema", ha aggiunto. "Penso che molti italiani capiscano perché si cerchi di attaccare lo Sputnik: ci sono grandi interessi commerciali che cercano di impedire che questo vaccino venga utilizzato in Italia e in Europa", ha sottolineato.(Res)