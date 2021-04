Roma: Rubano carta credito e fanno spese, 19enne arrestata e 30enne incinta denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Quirinale hanno arrestato una 19enne bosniaca e denunciato una connazionale di 30 anni, al nono mese di gravidanza, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di ricettazione e utilizzo fraudolento di carta di pagamento in concorso. Nella tarda mattinata di ieri, un carabiniere del Nucleo investigativo di Roma, libero dal servizio, ha notato le due donne, all’interno di un supermercato di via Cavour, effettuare il pagamento di alcuni prodotti con una carta di credito intestata ad una cittadina italiana e si è insospettito. Con l’ausilio di una pattuglia della stazione Roma Quirinale hanno fermato e identificato le due donne e sono state eseguite verifiche sulla carta di credito trovata in loro possesso che è risultata denunciata rubata, nella stessa mattinata, presso la Stazione Carabinieri di Terracina. La titolare della carta, una cittadina italiana di 76 anni, ha riferito di essere stata derubata del portafogli mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Roma Termini. L’arrestata è stata trattenuta all’interno delle camere di sicurezza in caserma mentre la 30enne è stata denunciata in stato di libertà. (Rer)